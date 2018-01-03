أمرت شركة "ألاسكا إيرلاينز " الأمريكية بإلغاء رحلة طيران متوجهة من كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بسبب العثور على فئران على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء "سي بي أس" الأمريكية أن الطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار أوكلاند الدولي إلى مطار بورتلاند عندما ركض الفئران داخل الطائرة. ولم يتمكن المضيفون من الإمساك بالقوارض، لذلك تم إلغاء الرحلة.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الطائرة ليست حاليا في الخدمة، وسوف تعود إلى العمل بمجرد إبادة جميع الفئران ".وأضاف سيتم فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن تلك القوارض.

وقامت الشركة بتأمين تذاكر جديدة للركاب لرحلة أخرى متوجهة إلى بورتلاند.