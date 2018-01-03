نفي مدير معهد باستور الزبير حراث للقناة الإذاعية الأولى ،اليوم الأربعاء ، تسجيل أية حالة من أنفلونزا الخنازير، وأكد أن كل الحالات التي سجلت هي حالات من نوع الأنفلونزا الموسمية العادية.

وقال مدير معهد باستور أن الأنفلونزا المعقدة هي المؤكد انتشارها، حيث أدت إلى وفاة شخص في مستشفى باب الوادي بالعاصمة ،

وأشار إلى أن المرأة الحامل التي تم تحليل مرضها في المعهد نحن بصدد التأكد من إصابتها .

وقال الزبير حراث إن المخبر الوطني المرجعي لداء الأنفلونزا بمعهد باستور بالجزائر قد تلقى من 16 أكتوبر 2017 إلى غاية يوم 02 جانفي 2018 ، 197 حالة من العينات أخذت من أشخاص تم التأكد من 35 حالة إصابة بالأنفلونزا الموسمية من بينهم 3 أشخاص دخلوا قاعة الإنعاش.

وأوضح المتحدث ذاته أن الحالات الحادة من الأنفلونزا هي التي تدفع بالأشخاص اللجوء إلى المستشفيات حيث تظهر عليهم أعراض منها عدم القدرة على التنفس خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالمرضى بالقلب و الربو والنساء الحوامل ، وتؤدي هذه الأنفلونزا الموسمية إلى مضاعفات حادة.