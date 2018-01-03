ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة الإسباني أن الأخير اقترب من إتمام صفقة صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن ليفربول أبدى "أخيرا" موافقته على العرض الذي قدمته برشلونة، والذي يقدر بنحو 150 مليون أورو (بما فيها الحوافز)

وكشف الصحفي الإسباني الشهير غوييم بالاغي، الذي يتابع باهتمام كل ما يخص "البريمرليغ"، أن المفاوضات بين الفريقين قد تفضي إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف "النادي الإنجليزي بات مستعدا للتفاوض من أجل التخلي عن كوتينيو، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث، خصوصا في الصيف الماضي". وتابع "كل المؤشرات تقول إن كوتينيو يتجه إلى الكامب نو".

واعترف كوتينيو في وقت سابق أنه ليس واثقا من استمراره مع ليفربول بعد سوق انتقالات جانفي ، مما يعتبر صدمة لعشاق ليفربول.

وسعى كوتينيو لإقناع ليفربول بأنه سيحظى بأكبر صفقة في تاريخ البريميرليغ (150 مليون دولار) وهو الذي انضم إلى النادي مقابل 13 مليون دولار من إنتر ميلان الإيطالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد اقترب من الرحيل إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن ليفربول رفض التخلي عنه بالرغم من الحصول على 3 عروض من النادي الإسباني.