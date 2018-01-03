أودى حادث وقوع حافلة في وادي يناهز عمقه مائة متر بعدما اصطدمت بشاحنة على طريق سريع بمنطقة معروفة "بمنعطف الشيطان" في عاصمة البيرو ،أمس الثلاثاء، إلى 25 قتيلا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وصرح رئيس شرطة الطرق دينو إسكوديرو للصحافيين أن الحادث وقع صباحا على بعد 45 كلم شمال العاصمة ليما، موضحا إن الحافلة انطلقت من مدينة هورا الشمالية في اتجاه ليما عاصمة البيرو وعلى متنها 57 راكبا بالإضافة إلى السائق ومساعدته.

ووقع الحادث على طريق "بانامريكانا" على مستوى منطقة "لا كورفا ديل ديابلو". عندما وقع اصطدام بين حافلة و شاحنة من الحجم الكبير و سقوطها على شاطئ صخري.

و ذكرت وزارة الداخلية البيروفية في بيان ، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 48 قتيلا. وأكدت موظفة في خدمات الطوارئ، كلاوديا إيسبينوزا، أن 6 ناجين بإصابات خطيرة، نقلوا إلى المستشفيات على متن مروحيات، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، و لا تزال إلى حد الآن عملية البحث عن جثث الضحايا .