ستنطلق عمليات التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم "LPA" خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري ،وجاء هذا بعد إصدار المرسوم المنظم بالجريدة الرسمية مباشرة.

وستتراوح قيمة الشطر الأول بين 20 و25 بالمائة حسب كل ولاية، حيث أن إجراءات إطلاق المشاريع جاهزة على مستوى 40 ولاية، بمعدل ألف إلى 1500 وحدة سكنية بكل ولاية، في حين سيتم إطلاق 2000 وحدة في العاصمة بالنظر للكثافة السكانية وحجم الطلب على السكن.

و تدعم الدولة ثمن الشقة بـ 70 مليون سنتيم، يدفعها الصندوق الوطني للسكن، أما الباقي سيدفعه المستفيد أقساط بالتنسيق بينه وبين المقاول صاحب المشروع.