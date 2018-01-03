أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس الثلاثاء، ببرج باجي مختار تسعة مهربين وحجزت شاحنة محملة بـ تسعة أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.

و من جهة أخرى،ضبط حرس الحدود مائة كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بكل من تلمسان وميلة وسكيكدة وحجزوا سلاحين ناريين و 2500 خرطوشة من مختلف العيارات وحوالي 12 كيلوغرام من المواد المستعملة في صناعة الخراطيش.



وأوقف عناصر الدرك الوطني 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ،الأغواط ،الطارف وباتنة.