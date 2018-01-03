أكدت مصالح الحماية المدنية اليوم الأربعاء أن شخصين (2) أصيبا بجروح خفيفة على إثر الزلزال الذي ضرب ليلة أمس الثلاثاء منطقة وادي جر بولاية البليدة.

وأوضح ذات المصدر أن الجروح التي تم تسجيلها كانت بسبب "الفزع" الذي خلفه الزلزال، مضيفا أنه تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى العفرون. كما تم -حسب نفس المصدر- تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل قديم على مستوى حي النسيسة ببلدية بومدفع بولاية عين الدفلى.

وذكر البيان أن الهزة الأرضية سجلت في حدود الساعة 21 و59 دقيقة على بعد 4 كلم جنوب غرب بلدية وادي جر وبلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، حيث شعر بها سكان الولايات المجاورة (عين الدفلى، تيبازة، المدية، الجزائر وبومرداس).

وأشارت الحماية المدنية إلى أن وحداتها قامت بخرجات استطلاعية للأماكن التي مسها الزلزال من أجل "طمأنة المواطنين وتفادي حالات الهلع والفزع، خاصة في الأماكن المجاورة لبلدية وادي الجر، حيث تم تحسيس المواطنين وتذكيرهم بالنصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل، أثناء وبعد الهزة الأرضية".

من جهة أخرى، تدخل أعوان الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من أجل تحويل جثة شخص توفي مختنقا بعد استنشاقه غاز أحادي أكسيد الكربون بحي الزريعة ببلدية الجلفة، في حين تم إنقاذ 19 شخصا آخر على مستوى كل من ميلة، المدية، الأغواط وسطيف.