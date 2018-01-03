شهدت مسيرة الأطباء المقيمين اليوم بمستشفى مصطفى باشا، مشادات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن جرحى وتوقيفات وسط الأطباء.

تعرض عدد من الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا اليوم لجروح بعد وقوع مشادات مع قوات الأمن التي كانت حاضرة بكثافة لتطويق مداخل المستشفى.

وحسب شهود عيان فإن محاولة الأطباء الخروج إلى الشارع أدت لوقوع مناوشات مع قوات الأمن انتهت بإصابة عدد كبير من الأطباء بجروح وتم توقيف الكثير منهم.

وفي المقابل وبعد أحداث مستشفى مصطفى باشا، دعت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين كافة منخرطيها لتوقيف الحد الأدنى للخدمات وعدم ضمان المناوبة.