قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، في تغريدة له على تويتر إن أنقرة تعارض تولي وتغيير السلطة في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية، أو استخدام العنف، أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانا في وقت سابق أعربت فيه عن قلقها من المظاهرات، ودعت دول العالم إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضاف بوزداغ أن الهدوء والسلم والاستقرار في إيران مهم بالنسبة إلى إيران وشعبها والمنطقة.

ودعا المتحدث التركي الشعب الإيراني إلى "التحرك بحكمة وحذر أمام التحريض والاستفزازات المخطط لها".

وبدأت المظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر وامتدت إلى 40 مدينة، من بينها العاصمة طهران.