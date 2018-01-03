اتهم رئيس مولودية وهران، أحمد بلحاج الملقب بـ ''بابا''، بعض الأطراف في محيط ناديه الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بعرقلة عملية الاستقدامات الشتوية بعدما فشل لحد الآن في إبرام أية صفقة.

وصرح بلحاج للصحافة على هامش اجتماع الرابطة المحترفة مع رؤساء الأندية أمس

الثلاثاء : "هناك بعض الأطراف من محيط الفريق تسعى لعرقلة عملنا خلال فترة

التحويلات الشتوية الحالية، من خلال الاتصال باللاعبين المستهدفين لإقناعهم

بعدم الالتحاق بنا".

وقبل 12 يوما عن غلق سوق الانتقالات الشتوية (15 جانفي)، لم تسجل تشكيلة

مولودية وهران التحاق أي لاعب جديد، في الوقت الذي تم فيه تسريح أربعة لاعبين

سويبح، العمالي، حساني وأوشان.

ودعا بلحاج، الذي يرأس المولودية للموسم الرابع على التوالي، من وصفهم بمعارضيه بتركه يعمل في هدوء "خدمة لمصالح الفريق"، غير مستبعد رميه المنشفة

في نهاية الموسم الحالي.

وكان عدد من الأنصار الذين حضروا المباراة السابقة للمولودية بملعب "أحمد

زبانة" بوهران أمام مستقبل وادي سلي، من بطولة ما بين الجهات، ضمن الدور الـ 32

لكأس الجمهورية قد انهالوا شتما على اللاعبين، المدربين والمسيرين، في سلوك ندد به بشدة مدرب الفريق، التونسي معز بوعكاز في نهاية اللقاء، معتبرا إياه "بغير المفهوم".

وأنهى النادي الوهراني مرحلة ذهاب البطولة في المرتبة السادسة بـ 22 نقطة،

وبفارق تسع نقاط عن البطل الشتوي شباب قسنطينة، علما وأنه سيتنقل في نهاية

الأسبوع الجاري إلى البليدة لمواجهة الاتحاد المحلي في أول مباراة من مرحلة

العودة.