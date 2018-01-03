مازالت عاصفة "إليونور"، تغطي نصف فرنسا و واصلت تمددها، صبيحة ،اليوم الأربعاء، إلى منطقة بريتاني والمانش وشمال المنطقة الباريسية، مصحوبة برياح تفوق سرعتها محليا 120 كلم في الساعة حتى الشمال الشرقي، حسب ما أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية.

ووضعت 47 منطقة فرنسية معززة في حالة استعداد حتى الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم غد الخميس ، لمواجهة العاصفة التي وصلت من شمال أيرلندا.

و أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي توقف حركة النقل الجوي بمطاري مولوس و ستراسبورغ ،من الساعة 10.30 صباحا و هذا بسبب الرياح التي تبلغ سرعتها 110 كلم في الساعة، ورغم ذلك مايزال المطاران يستقبلان المسافرين بانتظار عودة الوضع إلى طبيعته.

و منع تحرك كل من سيارات التخييم والآليات التي تجر بيوتا متنقلة والشاحنات الفارغة والدراجات النارية والمشاة، في مناطق معرضة للخطر مثل جسر النورماندي والقناة الكبرى غربا وفي مضيق كاسكي المانش.و تم إنقاذ ليلة الثلاثاء قبطان كان قد وجه نداء استغاثة بعدما تمزقت شراع سفينته.

وستتابع العاصفة إليونور طريقها نحو شمال شرق البلاد وكورسيكا، ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 200 كلم في الساعة في الجزيرة المتوسطية، أما شمال الألب، ستزداد سرعة الرياح 100 كلم في الساعة، على ارتفاعات متوسطة لمحطات التزلج وحتى 180 كلم في الساعة في مناطق أعلى.

و تعد عاصفة إليونور الرابعة من نوعها التي تضرب البلاد من بداية ديسمبر الماضي بعد آنا و برونو و كارمن ، و قد خلفت هذه الأخيرة آلاف المنازل بدون كهرباء.