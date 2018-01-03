التحق المدافع الدولي الجزائري مهدي طاهرت لاعب نادي أنجي (الرابطة الأولى الفرنسية) بصفوف فريق فالنسيان (الرابطة الثانية الفرنسية) على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الجاري، حسبما نشره مساء أمس الثلاثاء فالنسيان عبر موقعه الرسمي.

و بالإضافة إلى اللاعب الجزائري، قامت إدارة أنجي بإعارة الجناح الأيسر،اللاعب السنغالي ساليو سيس لفالنسيان أيضا إلى غاية نهاية الموسم الجاري أيضا.

وحسب صحيفة "واست فرنس"، فإن الفرصة ستكون مواتية لكلا اللاعبين للعب بعض اللقاءات، حيث أن الجزائري لم يشارك سوى في ثلاثة لقاءات (اثنين كأساسي) بينما شارك اللاعب السنغالي في ستة لقاءات.

وكان طاهرت قد تقمص ألوان المنتخب الجزائري لأول مرة تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي كريستيان غوركيف خلال اللقاءات الودية أمام غينيا (خسارة 1-2) وأمام السنغال (فوز 1- 0 ) والتي جرت وقائعهما في 9 و13 أكتوبر 2015 بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.