تم اليوم الأربعاء بوهران إعادة 40 مهاجرا غير شرعي من إسبانيا والذين جرى ترحيلهم عبر باخرة لنقل المسافرين للخط البحري الرابط بين ألميريا ووهران.

وتتكون هذه المجموعة من 39 شخصا ينحدرون من ولاية مستغانم وشخص واحد من ولاية الشلف كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية بإسبانيا وفق مصدر أمني الذي أشار إلى أنه ستجسد عمليات مماثلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف نفس المصدر في ذات السياق أنه تم لحد الآن وصول إلى وهران أربع دفعات بمجموع زهاء 160 شابا من المرحلين القادمين من إسبانيا وذلك بالتنسيق بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الاسبانية.

وللتذكير فقد خرج هؤلاء الشباب الذين وصلوا اليوم إلى ميناء وهران ليلة 16 الى 17 ديسمبر المنصرم من أحد شواطئ ولاية مستغانم ليتم اعتراضهم من قبل المصالح الأمنية الاسبانية بعرض البحري كما أشير إليه.