أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وأمين عام جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بمقر "الآفلان"، ليس موجها ضد الثلاثية التي جمعت الباترونا والمركزية النقابية برئيس الحكومة احمد اويحيى.

وقال سيدي السعيد " لسنا هنا لمهاجمة الحكومة، بل بالعكس نسعى لتقويتها، لأنه اجتماع بين جزائريين".

وفيما يخص قضية الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة التي أعلن عنها خلال الثلاثية الماضية، اعتبر سيدي السعيد أن الأمر يتعلق بـ"زواج اقتصادي" بين القطاعين العام والخاص، مضيفا انه لن يتم خصخصة الشركات العمومية بل فتح رأس مالها، قائلا أن الباترونا ليست منظمات افتراسية.

كما أكد رئيس المركزية النقابية ان ميثاق الشراكة يحمل في طياته برنامج رئيس الجمهورية، حيث سيجنب تسريح آلاف العمال وخفض معاشات المتقاعدين.