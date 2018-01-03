توفي اليوم الأربعاء بتيبازة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (أم و طفليها) حتفهم اختناقا بغاز أكسيد الكربون حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

وتعود أسباب هذا الحادث الذي أسفر عن وفاة الأم 26 سنة وابنيها (طفل سنة واحدة و طفلة سنتين) حسبما أوضحته ذات المصادر إلى تسرب غاز أكسيد الكربون من سخان الماء من داخل المنزل الكائن ببلدية دواودة.

وأضافت ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية لولاية تيبازة تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة الحادية عشر ونصف من أجل تحويل جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.