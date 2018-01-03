استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بالجزائر أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز احتجاز بأرخيدونا جنوب إسبانيا حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن الوزير أطلع أولياء و أسرة الفقيد "بكل ما تقوم به السفارة الجزائرية بمدريد و الممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق مع السلطات الإسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة والتي أثارت الاستياء في البلاد".

كما أكد مساهل لأفراد عائلة محمد بودربالة أن المصالح القنصلية الجزائرية بإسبانيا وفرت "كل الوسائل الضرورية لإعادة جثمان الفقيد و تسليمه لعائلته إثر استكمال الإجراءات المرتبطة بالتحقيق في إسبانيا و في الجزائر".

وقدم مساهل تعازيه لعائلة الفقيد وأقاربه مؤكدا لهم تعاطفه وتضامنه في هذه المحنة الأليمة.

يذكر أنه " في إطار نفس القضية استقبل المكلف بالأعمال لمملكة إسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية" يضيف نفس البيان.