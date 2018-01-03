مساهل يعزي عائلة الجزائري المتوفى في اسبانيا

أخبار الوطن
3 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  اليوم الأربعاء بالجزائر أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

 و أوضح ذات المصدر أن الوزير أطلع أولياء و أسرة الفقيد "بكل ما تقوم  به السفارة الجزائرية بمدريد و الممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق مع السلطات الاسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة   و التي أثارت الاستياء في البلاد".

كما أكد مساهل لأفراد عائلة محمد بودربالة أن المصالح القنصلية  الجزائرية بإسبانيا وفرت "كل الوسائل الضرورية لإعادة جثمان الفقيد و تسليمه  لعائلته اثر استكمال الاجراءات المرتبطة بالتحقيق في اسبانيا و في الجزائر".

 وقدم مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه و  تضامنه في هذه المحنة الأليمة.

و يذكر أنه " في إطار نفس القضية استقبل المكلف بالأعمال لمملكة  اسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية" يضيف نفس  البيان.

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