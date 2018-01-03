وجه مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, رابح ماجر, الدعوة لـ21 لاعبا محليا تحسبا للمباراة الودية أمام رواندا المقررة يوم الأربعاء 10 جانفي بتونس, حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي.

ويدخل المنتخب المحلي في تربص ابتداء من يوم الأحد المقبل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قبل التوجه الى العاصمة التونسية يوم الثلاثاء (9 جانفي) على متن طائرة خاصة.

وتأتي هذه المقابلة قبل يومين عن إجراء مواجهات الدور 16 لكأس الجزائر, والتي تتصدرها ثلاث مواجهات ساخنة بين أندية الرابطة الاولى.

وكان مقررا أن يواجه محليو الخضر المنتخب الاماراتي يوم 23 ديسمبر 2017 غير أن اللقاء ألغي بسبب مشاركة الأخير في كأس الخليج, والتي بلغ فيها الدور النهائي المقرر يوم الجمعة, أمام سلطنة عمان.

من جهته, يحضر المنتخب الرواندي للمشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة بالمغرب (12 إلى 4 فيفري), علما أنه يتواجد ضمن المجموعة الثالثة, التي تلعب بمدينة طنجة, والتي تضم أيضا منتخبات ليبيا ونيجيريا وغينيا الاستوائية.

قائمة اللاعبين :

- حراسة المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) - عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)

- الدفاع: رشيد احمد بوهنة (مولودية الجزائر), عبد القادر بدران (وفاق سطيف), مختار بن موسى (اتحاد الجزائر), فاروق شافعي (اتحاد الجزائر), محمد خوتير زيتي (وفاق سطيف), أيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر), إسلام عروس (نادي بارادو), محمد وليد بن شريفة (شباب قسنطينة).

- وسط الميدان: عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف), أكرم جحنيط (وفاق سطيف), الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس), عبد الرؤوف بن غيث (اتحاد الجزائر), سيد علي العمري (شباب قسنطينة), عبد النور بلخير (شباب قسنطينة), سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل), محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر).

- الهجوم: علي لكروم (شباب بلوزداد), فريد الملالي (نادي بارادو), محمد لمين عبيد (شباب قسنطينة).