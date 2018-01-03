كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم, أن 56 لاعبا من الأندية الناشطة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لم يلعبوا و لو دقيقة واحدة مع فرقهم خلال مرحلة الذهاب, بكتلة أجور شهرية تبلغ 5ر34 مليون دينار, حسب الإحصائيات التي كشفت عنها الهيئة المسيرة للمنافسة, خلال الاجتماع التقييمي لحصيلة مرحلة الذهاب الذى عقدته مع رؤساء الأندية المحترفة, امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

و اعتبرت الرابطة أن وقت اللعب المثالي لأي لاعب هو 90 دقيقة في كل مقابلة, ما يعادل 1350 دقيقة من اللعب, تمثل نسبة مئوية قدرها (100 % ), خلال 15 مواجهة من مرحلة الذهاب للبطولة الجزائرية, و هو المعيار الذي اعتمدت عليه لحساب مدى نسب مشاركة اللاعبين في اللقاءات.

ويوجد 56 لاعب من بينهم لاعب واحد أجنبي لم يشاركوا في أي دقيقة طوال مرحلة الذهاب, و هم يمثلون 13 بالمائة من إجمالي لاعبي الرابطة الأولى, في حين تمثل كتلة أجورهم الشهرية قيمة 34.5 مليون دينار جزائري (3 مليار و 500 مليون سنتيم), و هو ما اعتبره رئيس الرابطة بالمبالغ فيه وبغير المقبول.

وصرح قرباج في هذا الصدد, قائلا : "56 لاعب يتقاضون مجموع رواتب قدرها 34.5 مليون دينار بدون لعب أي دقيقة أمر مبالغ فيه كثيرا من طرف مسيري الأندية. الفرق مطالبة بمراجعة حسابتها و العقلانية في تقديم الأجور للاعبين سيما في ظل الأزمة الاقتصادية و شح موارد التمويل. كفانا تبذير للأموال بانتداب لاعبين لا تحتاجهم الأندية".

و يوجد 27 لاعبا فقط ممن شاركوا بنسبة 91 إلى 100 بالمائة في لقاءات فرقهم خلال مرحلة الذهاب حسب نفس المصدر.