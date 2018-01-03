وقع الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي عقد احترافيا مع نادي "أف سي سيون" السويسري قادما من اتحاد الجزائر.

وحسب ما ذكرت صحيفة "لو ماتان" المحلية فإن عقد عبد اللاوي سيمتد لثلاث سنوات ابتداء من الفاتج جويلية 2018، لكن توجد إمكانية لالتحاق مدافع "الخضر" بالنادي السويسري في هذا الميركاتو الشتوي إذا توصلت إدارتي الناديين لاتفاق.

وقال مدرب نادي سيون حول عبد اللاوي " انه لاعب رائع، حيث تدرب تحت قيادة الناخب السويسري للمنتخب الاولمبي الجزائري بيار اندري شورمان".

ويملك اللاعب البالغ من العمر 24 سنة 6 أشهر أخرى في عقده مع نادي "سوسطارة"، ويحظى بثقة الناخب الوطني الجديد رابح ماجر الذي استدعاه لتربص "الخضر" الأخير، حيث يستطيع شغل منصب المدافع الأوسط والظهير الأيسر في الدفاع.