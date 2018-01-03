سيجتمع وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى مع نظيره السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن غدا الخميس بمكة المكرمة وذلك في اطار التحضيرات الجارية لموسم الحج لسنة 2018 حسب ما اورده اليوم الاربعاء بيان للوزارة المعنية.

واضاف البيان بان السيد عيسى كان قد حل بالسعودية اول أمس الاثنين على رأس وفد هام من قطاعه ومن المتوقع ان يجتمع مع نظيره السعودي بمكة المكرمة غدا الخميس في لقاء يخصص لدراسة ومناقشة ترتيبات ومتطلبات ضيوف الرحمان للموسم الجديد.

الجدير بالذكر كان قد كشف السفير السعودي بالجزائر سامي بن عبد الله صالح مؤخرا بان لقاء سيجمع عيسى مع نظيره السعودي لبحث حصة الجزائر من الحجاج للموسم الجاري.

للإشارة تبلغ حصة الجزائر من الحجاج حاليا 36 ألف حاج ويتوقع ارتفاعها لتصل 40 الف وذلك بعد الانتهاء من اشغال التوسعة للحرم الشريف.