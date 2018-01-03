أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، عن تلقّيه 90 دعوى قضائية ضدّ برلمانية وقيادية بحزب ”البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف؛ بسبب نشرها تغريدة مسيئة للمسلمين. وقال المدعى العام، أولف فيلون ”تلقينا 90 دعوى جنائية، تتهم نائبة الكتلة البرلمانية لحزب البديل بياتريكس فون شتورس، بالتّحريض على الفتنة بسبب تغريدتها الأخيرة”. وأضاف ”لقد استلمنا ملف القضية من الشرطة ونقوم بفحصها”، ونوّه إلى أنّه ”لابدّ من رفع الحصانة عن فون شتورش قبل أيّ شيء”. وتابع يقول: ”من بين الدعاوى الجنائية الّتي تلقيناها حتّى الآن، دعوى جنائية ضدّ شتورش حرّرتها شرطة كولونيا”.

وتوقّع المدعي العام أن ”يزيد عدد الدّعاوى الجنائية ضدّ شتورش، خلال الأيّام المقبلة ليصبح عددها بالمئات”.

وكانت شتورش قد هاجمت بشدّة، تغريدة كتبتها شرطة كولونيا على حسابها بموقع ”تويتر”، الأحد الفائت، بأربع لغات منها العربية لتهنئة المواطنين بالعام الجديد. وكتبت على حسابها ”ماذا يحدث بحقّ الجحيم في هذا البلد.. كيف تكتب صفحة الشرطة باللغة العربية.. هل تقصد بهذا استرضاء قطيع الرّجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب”. وإثر هذه التغريدة، حجب موقع ”تويتر” حسابها لمدّة 12 ساعة، يوم الاثنين، بسبب ”التّحريض على الكراهية”، إلاّ أنّها عقّبت على ذلك، بقولها عبر حسابها على فيسبوك ”بدأنا عامنا الجديد بمزيد من الرّقابة، إنّ مؤسساتنا بدأت ترضخ لمجموعات الطعن والنّهب من المهاجرين”. وأضافت ”رغم أنّ الألمانية هي اللغة الرسمية في البلاد إلاّ أنّ رجال الشرطة الألمان يستخدمون اللغة العربية للتّواصل”.