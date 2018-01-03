تعيش بلدية الذرعان بالطارف حالة طوارئ بعد اختفاء 4 أجهزة إعلام آلي، قبل عملية الجرد ضمن تسليم المهام بين الرئيس الجديد ورئيس العهدة السابقة. وأفادت مصادرنا بأن ممتلكات وتجهيزات أخرى لذات البلدية في قائمة المفقودات، إضافة إلى ملفات مشبوهة بالخروقات القانونية وصلت معطياتها إلى المصالح الأمنية، بناء على شكاوى المتضررين، تنتظر الجهة المخولة بتحريك الدعوى القضائية، في ظل فوضى التسيير التي ضربت كل الضوابط القانونية بهذه البلدية التي تعاني تراكمات تنموية معقدة، بحسب تقييم سلبي لمسؤول الهيئة التنفيذية الولائية للطارف.