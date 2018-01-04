أدانت هيئة محلفين أميركية، الأربعاء، مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على عقوبات أميركية بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من أربعة أسابيع، وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.





ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنبا بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر.



وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.



وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما كان يحدث.



وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الادلاء بافادته بعد توصله الى اتفاق يقر فيه بانه مذنب بانتهاك العقوبات الاميركية.



وافادت تقارير بان اردوغان كان دعا نظيره الاميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة الى الغاء التحقيق، موجها انتقادات حادة الى واشنطن، وواصفا القضية بانها "مؤامرة" تهدف الى الحاق الضرر بتركيا.



وقال المدعي العام بالوكالة في مانهاتن جون كيم ان القضية تشكل تحذيرا لكل من ينتهك العقوبات الاميركية.