طالب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، في حديث تلفزيوني، العسكريين الإيرانيين بالانضمام للشعب والتخلي عن الجمهورية الإسلامية التي يقودها المرشد علي خامنئي.

وقال بهلوي في حديث مع تلفزيون "من وتو" الناطق بالفارسية الذي يبث برامجه من لندن إن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يرحل بعدما مزق المحتجون صوره وهتفوا في مظاهراتهم ضده مطالبين برحيله عن السلطة.

وتابع رضا بهلوي في حديثه عن القوات المسلحة في إيران: "يجب أن يوضحوا موقفهم من الاحتجاجات".

وأضاف نجل شاه إيران السابق: "الذي يلبس الزي العسكري سواء كان من الجيش أو الحرس، يجب أن يحرس عن الشعب وليس الحكومة".

وأشاد المحتجون في أكثر من مظاهرة، بالفترة الملكية في إيران الأمر الذي شجع نجل شاه إيران بمخاطبة المتظاهرين عبر أكثر من موقع منها تويتر والقنوات التلفزيونية خلال الأيام الماضية مطالبا إياهم بالصمود والاستمرار في مظاهراتهم ضد النظام في بلادهم.