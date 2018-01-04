قال الخبير في تكنولوجيات الإعلام بمنظمة الصحة العالمية محمد الأمين جاكر اليوم الخميس إن الجزائر قدمت بعض المبادرات في مجال الرقمنة والصحة الإلكتروينة لكن ذلك غير كاف لعدم وجود استراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية ونقص في الإطار القانوني في هذا المجال.

وأوضح محمد الأمين جاكر للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر قدمت مبادرات في مجال الرقمنة الإلكترونية ونحن في منظمة الصحة العالمية نحاول مرافقة وزارة الصحة في هذا المجال إنطلاقا من عمل الهيئة الدولية في تشجيع كل الدول لتطوير مجال الرقمنة وتطوير الصحة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا المجال شهد تطورا في الرعاية الصحية بكثير من الدول خلال العشر سنوات الأخيرة، رغم أن المنظمة بدأت العمل في هذا المجال منذ 2001 و 2002. وفي سنة 2003 أنشأت المنظمة أكاديمية الصحة وشجعت بذلك التعليم الإلكتروني للعامة والعاملين في الصحة. وفي 2005 أنشئ المرصد العالمي للصحة الإلكترونية بمهمة رئيسية هي إعداد تقارير وأدلة لمساعدة البلدان في الصحة الإلكترونية.