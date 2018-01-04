أصدرت المحكمة الجنائية لمجلس القضاء تيارت ،أمس الأربعاء، أحكاما بين البراءة و 10 سنوات سجنا في حق 7 متهمين في قضية تتعلق بتكوين جمعية إجرامية و حيازة المخدرات قصد البيع و النقل .

وتعود تفاصيل القضية التي تم النظر فيها إثر استئناف الأحكام الصادرة في الحكم الابتدائي إلى 4 أفريل 2017 عندما تمكنت فرقة أفراد الدرك الوطني بعين كرمس في ولاية تيارت بتوقيف مركبة على متنها حوالي قنطار من الكيف المعالج قادمة من ولاية تلمسان ليتم توقيف السائق وابنه

وأصدرت المحكمة احكاما بين 8 و 10 سنوات سجنا في حق هذين الشخصين وكذا المتهم الذي كلف السائق بنقل المخدرات فضلا عن ممونه القاطن بولاية تلمسان فيما تم تبرئة ثلاثة أشخاص آخرين.

و يذكر أن ممثل النيابة العامة التمس تأييد الأحكام الصادرة في الحكم الابتدائي والتي تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة سجنا.