كشف مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري ،اليوم الخميس، من خلال حضوره ضيفا في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن المنتجات الفلاحية ساهمت بنسبة 17 % في التصدير خارج المحروقات خلال 2017 مقابل تسجيل ارتفاع في فاتورة استيراد بودرة الحليب التي ساهم فيها المتعاملون الخواص متوقعا انخفاض قيمتها في 2018.

وأبرز عماري ،أن الجزائر لديها إمكانيات ضخمة في مجال التصدير لم تستغل بالقدر الكافي سيما في مادتي البطاطا والتمر ،حيث أكد أن المنتوج الأخير سجل إنتاجا يقدر بـ 12 مليون طن هذا الموسم ولم يتم استغلاله في التصدير كما يجب.

و بهذا الخصوص صرح المدير "اننا منهمكون على هيكلة وتنظيم ديناميكية التصدير وتحديد برامج تصدير محددة " يضاف إلى ذلك التسهيلات التي توفرها الدولة لتشجيع ومرافقة دينامكية تصدير المنتجات الفلاحية على غرار الإجراءات الإدارية والشحن الجوي.

وأكد ضيف الثالثة أن وزارته غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بقدر ما هي ملزمة بضمان الوفرة والنوعية.

وأوضح ممثل وزارة الفلاحة أن السبب وراء ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة يعود إلى التقلبات الجوية التي تصعب من عملية الجني إلا أنه مرتبط بتعطل التوزيع مشيرا إلى تسجيل انخفاض في الأسعار سيما في مادة البطاطا.

وتحدث عماري عن الشروع في إعادة تنظيم الشعب الفلاحية وبعث ديناميكيتها من جديد سيما على المستوى المحلي بغرض تطويريها وتمكين الفلاحين من استعادة القيمة المضافة من بيع منتجاتهم.

وشدد المتدخل في هذا الخصوص على أهمية ضبط الشعب الفلاحية سيساهم في استقرار ونجاعة الإنتاج الفلاحي.