نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب إي. جي. ديون الثاني،حيث انتقد فيه سياسات الرئيس ترامب، وقال إن الرئيس ترامب يشكل ضررا هائلا لمكانة الولايات المتحدة في العالم، وإن إستراتيجيته للبقاء السياسي مرتبطة بالرغبة في تدمير مؤسسات البلاد نفسها.

وأضاف الكاتب أن كبيرة محللي الشؤون الدولية في مجلة بوليتيكو الأمريكية سوزان غلاسر تقدم تفاصيل مخيفة بشأن نقص المعرفة المذهل لدى ترامب، وبشأن عدم مبالاته، مما دفع الصحفيين إلى وصفه بأنه "مجنون" و"كارثي" و"مرعب" و"غير كفء" و"خطير".



وأشار إلى أن الكاتبة إيفان أوسنوس كتبت في مقال لها بصحيفة نيويورك عن سياسات ترامب، وتحدثت عن تركيزه المرضي على نفسه، وعن جهله وقابليته المدهشة للإطراء، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة في آسيا بشكل عميق.



وتستشهد أوسنوس بملاحظة مركز الأبحاث الصيني بأن إدارة ترامب عبارة عن مجموعة من "الزمر" العدائية التي تعتبر أقواها ما يتمثل في" عائلة ترامب نفسها.



وقال الكاتب إن لدى الولايات المتحدة فرصة للتصحيح الذاتي، ولكن ترامب يقود البلاد بسرعة نحو نقطة الانهيار، مضيفا أنه حتى المحقق روبرت مولر ليس لديه على مكتبه "زر" يمكنه الضغط عليه لإخراج الأمريكيين من وضعهم الراهن دون ندبات.



