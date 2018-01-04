أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, خلال الـ 48 ساعة الماضية، تسعة مهربين وحجزت شاحنة محملة بـ 9 أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب ببرج باجي مختار، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 02 جانفي 2018 ببرج باجي مختار، تسعة مهربين وحجزت شاحنة محملة بـتسعة أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.

و في السياق ذي صلة، تمكن حرس الحدود من ضبط 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص بكل من تلمسان وميلة وسكيكدة وحجزوا سلاحين ناريين و2500 خرطوشة من مختلف العيارات و12.2 كيلوغرام من المواد المستعملة في صناعة الخراطيش".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني "31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط والطارف وباتنة.