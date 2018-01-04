لقي شخصان مصرعهما وجرح آخر في حادث مرور وقع صباح، اليوم الخميس ،على مستوى الطريق البلدي الرابط بين بلدية المشرية بولاية النعامة و تيسمولين بولاية البيض، حسبما .علم لدى مصالح الحماية المدنية

ووقع الحادث جراء انحراف مركبة سياحية وخروجها عن مسارها لتصطدم بجدار إسمنتي محاذي للطريق وهذا حسب ذات المصدر.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بالمشرية لإجلاء جثتي القتيلين البالغين من العمر( 30 و40 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالمشرية والجريح إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.