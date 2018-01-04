استقطبت حديقة التجارب للحامة بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017 أزيد من 1.8 مليون زائر، فيما فاق عدد زوارها خلال الفاتح من شهر يناير الجاري 18 ألف شخص ، حسبما أوردت اليوم الخميس وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المدير العام للحديقة بولحية عبد الكريم .

و قال بولحية إن عدد الزوار الّذين اختاروا حديقة التجارب للحامّة كوجهة للاستجمام و الراحة خلال سنة 2017 فاق 1.8 مليون شخص، مقارنة بسنة 2016 أين استقبلت الحديقة أزيد من 1.4 مليون شخص ، فيما سجل توافد ما لا يقل عن 18600 زائر على الحديقة خلال أول أيام السنة الجديدة 2018.

و عاد المتحدث للتذكير بأبرز ما ميز عملية تسيير هذا الفضاء الذي يعد بمثابة رئة الجزائر العاصمة خلال السنة المنقضية و التي شهدت إطلاق مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة بهدف إدراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا، حيث تم تنصيب مجلس علمي للعمل على إعادة بعث الجرد و التصنيف داخل الحديقة لتثمين مكتسباتها الطبيعية و العمرانية والتاريخية.

كما استرجعت تماثيل الحديقة الإنجليزية بحديقة التجارب بالحامة و التي تمثل رؤيا النحات والفنان الفرنسي "إميل جون جوزف قوديسار" للتقاليد و العادات الأصيلة لمختلف نواحي الوطن رونقها الأصلي خلال سنة 2017 بعد انتهاء أشغال ترميمها التي جاءت لتدارك "حالة التشويه و التدهور" الذي وصلت إليه جراء ممارسات غير مسؤولة من قبل مرتادي الحديقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة يضيف المتحدث.

وتميزت سنة 2017 بولادة اللبؤة "كايلا'' التي كان لها النصيب الأكبر من الاهتمام من قبل المشرفين على حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب، باعتبار أن ولادة نوع السنوريات في الأقفاص من الأمور القليلة الحدوث، ويمكن اليوم لزوار الحديقة أن يستمتعوا بمشاهدة هذه اللبؤة الصغيرة بعد أن تم إيداعها بقفص متاح للزيارة .

و ذكر المتحدث أن ارتفاع تعداد زوار الحديقة من سنة لأخرى يحتم ملائمة إمكاناتها مع هذا الإقبال و الذي يتوقع أن يتزايد مستقبلا ، مشيرا إلى فتح مـدخل مـباشـر خـاص بزبـائن نزل ''السـوفـيتـال'' المجاور للحديقة، و الذي سمح بدخول 1615 شخصا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الماضية.