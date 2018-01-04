أكدت مجلة ''فرانس فوتبال'' الفرنسية اليوم الخميس أن رحيل الدولي الجزائري رياض محرز عن صفوف ليستر سيتي يبقى واردا خلال الميركاتو الشتوي في حالة تلقي ادارة النادي الانجليزي لعرض مغر.

وقالت المجلة: ''اللاعب رياض محرز الذي دخل في الصيف الماضي ضمن اهتمامات العديد من الأندية, قد يترك صفوف ليستر سيتي هذا الشتاء في حالة وصول عروض مغرية سواء من أندية انجليزية أو أجنبية''.

وصرح مدرب ليستر سيتي مؤخرا, كلود بيول أنه يتمنى بقاء الدولي الجزائري ضمن صفوف النادي في الوقت الذي يقدم فيه اللاعب أداء متميزا.

وقال الفرنسي يوم الاثنين الفارط عقب اللقاء الذي جمع فريقه بهادرسفيلد (فوز 3-0) ضمن الجولة 22 من البطولة الممتازة لكرة القدم: ''أحب هذا اللاعب (رياض محرز) وأتمنى أن يبقى في صفوف النادي لأننا نرغب في بقاء أفضل اللاعبين. سنطرح عليه السؤال. أنا سعيد بفريق يضم في صفوفه محرز, جيمي فاردي ولاعبين آخرين. محرز قدم أداء رائع والحفاظ على ركائز الفريق يبقى أمر في غاية الأهمية''.

ويقدم اللاعب السابق ل لوهافر أداء متميزا منذ انطلاق الموسم حيث سجل سبعة أهداف في البطولة الانجليزية وثمانية في كل المنافسات مع توقيع سبع تمريرات حاسمة.

وكان فريق أس روما الايطالي قد تقدم بعرض للنادي الانجليزي من أجل الظفر بخدمات الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن إدارة ليستر اعتبرت أن العرض غير كاف.