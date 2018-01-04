ندد حزب طلائع الحريات بما وصفه بـ"استعمال العنف ضد المظاهرات السلمية" التي نظمها الأطباء المقيمين يوم أمس بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس أن "هذه التجاوزات، غير المقبولة ولا المسموح بها، للسلطات العمومية، تشكل اختراقا فاضحا واعتداء بينا على الحقوق المجسدة في الدستور، خاصة الحق في التعبير والحق في التجمع".

وطالب الحزب السلطات العمومية بضرورة فتح حوار "مسؤول" مع ممثلي الأطباء المقيمين قصد إيجاد حلول فعلية لمشاكلهم وانشغالاتهم المرتبطة بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية.