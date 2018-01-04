سيستأنف طلبة جامعة آكلي محند اولحاج الدراسة الأحد المقبل عقب 20 يوما من إغلاق الحرم الجامعي اثر الحوادث الأخيرة التي وقعت بين تنظيمين طلابيين متنافسيني حسبما علم اليوم الخميس من رئاسة الجامعة.

وأوضح المصدر في بيان تلقت وأج نسخة منه أن "جميع النشاطات البيداغوجية ستستأنف الأحد المقبل أي في 7 جانفي 2018 و ذلك عقب 20 يوما من إغلاق الجامعة عقب أعمال العنف التي جرت داخلها".

ودعا البيان جميع الطلبة ل"التعقل و المحافظة على الهدوء داخل الحرم الجامعي " بعد تعليق الدروس لـ20 يوما.

وشهدت جامعة آكلي محند اولحاج في ديسمبر الفارط اضطرابات اثر مشادات بين تنظيمين طلابيين جرت عقب مسيرة سلمية تطالب بتعميم وترقية اللغة الأمازيغية.