أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس أن أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج اي ما يمثل 19,54 بالمائة معتبرا أن هذا الرقم "منخفض" مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربية.

وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد بن طبة حول فقدان المرأة لحقها في حضانة الأبناء لدى زواجها من غير قريب محرم المنصوص عليه في قانون الأسرة لسنة 2005, افاد لوح بأن "عدد حالات الطلاق المسجلة خلال سنة 2017، بلغت 68.284 حالة من مجموع 349.544 حالة زواج.

ويمثل هذا الرقم 19,54 بالمائة من حالات الزواج المسجلة في الفترة المذكورة, يضيف الوزير الذي تابع موضحا بان المعدل السنوي للطلاق بلغ بين سنوات 2012 -2017 ما لا يقل عن 60.602 حالة.

واعتبر لوح أن هذا الرقم "منخفضا" مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربيةي مشيرا إلى أن أنواع الطلاق تتعلق بالطلاق بالتراضي والطلاق المطبق من طرف القاضي والطلاق بالإرادة المنفردة.