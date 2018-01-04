كشف سفير إيران بالجزائر رضا عامري عن رغبة بلاده "بشراء مادة الفوسفات مباشرة من الجزائر لتلبية احتياجات صناعتها" حسبما علم اليوم الخميس في بيان لوزارة الصناعة والمناجم.

وأبدى السفير الايراني خلال لقاء جمعه مع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الخميس بالجزائر, اهتمام بلاده التي تستورد كميات كبيرة من الفوسفات لتلبية احتياجات صناعتها, بشراء هذه المادة مباشرة من الجزائر.

وقال السفير الايراني أن الجزائر "تمتلك صناعة فوسفات فنية وواعدة" يضيف ذات المصدر .

من جانبه, اكد يوسفي بأن "الجزائر ترحب بالفكرة , داعيا مؤسسات البلدين الناشطة في هذا الفرع الى مباشرة المفاوضات للوصول الى اتفاقيات في هذا المجال".

كما ابرز الوزير ايضا استعداد الجزائر للتعاون مع ايران في جميع المجالات الصناعية لاسيما الصناعات الغذائية و صناعة النسيج و الصناعات الكهربائية و هي الفروع التي يمكن للطرفين الاستفادة من تجارب بعضهما البعض.