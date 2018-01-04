أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.



ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما لحماية الساحل.



ويتعلق المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 ويمتد خمس سنوات بـ 90% من المياه الساحلية الأمريكية.



وتسعى السلطات الأمريكية إلى منح 47 رخصة تنقيب في هذه الفترة الخمسية، على ما أوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف.



وسارعت المنظمات البيئية إلى التنديد بهذا الإجراء الذي لم يلق تأييد عدد من نواب المناطق المعنية.



وأكدت جمعية "نادي سييرا"، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأمريكية، في بيان أن "توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا".



وأضافت "عوضا عن الاستماع إلى المواطنين الذين يفترض أن يكون في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما".



كما تعالت أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر بمعارضته لإجراءات تطوير أنشطة التنقيب في مياه ولايته.