تساءل متابعون للشأن السياسي عن أسباب صمت أمين عام الأفالان جمال ولد عباس في موضوع العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، في وقت سبق النائب والقيادي الأفالاني بهاء الدين طليبة الكل بدعوته لعهدة خامسة. وتذكر هؤلاء تصريح ولد عباس عندما قال بأن الرئيس القادم للجزائر في ”رأسه”، فهل الرئيس ”الذي في رأس ولد عباس” هو نفسه الرئيس الذين يدعوه طليبة للترشح لعهدة خامسة؟

مع الإشارة إلى أن هناك تعليقات ربطت بين تصريحات طليبة بشأن العهدة الخامسة التي أحدثت هزات ارتدادية سياسيا، بالهزة الأرضية الأخيرة التي مركزها وادي جر بالبليدة، على الأقل من حيث شدتها.