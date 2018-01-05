قتل سائح وجُرح 20 آخرون، صباح اليوم الجمعة، جراء سقوط منطاد بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة الأقصر جنوب مصر، حسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ووفقا لذات المصادر، فإن سرعة الرياح الشديدة في سماء محافظة الأقصر تسببت في سقوط المنطاد، وهو ما أسفر عن مقتل سائح وإصابة 20 آخرين.

هذا وتشهد مصر اضطرابات جوية في كافة انحاء البلاد من المتوقع أن تتواصل إلى غاية يوم غد السبت، أجبرت السلطات على إغلاق 6 موانئ وعطلت حركة المرور في عدة شوارع رئيسية.