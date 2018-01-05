تقدم نادي برشلونة الإسباني، بعرض جديد للظفر بخدمات البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويقترب فيليب كوتينيو، من التوقيع لنادي برشلونة الإسباني، بعد أن تم تكثيف المفاوضات بين الناديين خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لصحيفة "سبورت" نقلا عن صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم الجمعة، فإن برشلونة قدم عرضا جديدا لضم كوتينيو يبدو أنه يروق لإدارة ليفربول.

وقالت الصحيفة إن البارصا قدّم عرضا يقدر بحوالي 160 مليون أورو بواقع 120 مليون أورو مبلغ ثابت لحسم الصفقة، بالإضافة إلى 40 مليون أورو كمتغيرات.

وأشارت إلى أن إدارة الريدز أصبحت أخيرا مرحبة برحيل البالغ من العمر 25 عاما عن ملعب أنفيلد بعد هذا العرض.

وأوضحت: "في العرض الجديد بشأن المتغيرات، تم التخلص من الأهداف التي يصعب الوفاء بها، مثل فوز كوتينيو أو يصبح ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، وهي البنود التي على سبيل المثال، كانت في عقدي نيمار وأندريه غوميز".