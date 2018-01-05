نجح المدافع السنغالي، يوسوفا الحاجي كوناتي، في التجارب التي أجراها مع شبيبة الساورة، حسب ما علم اليوم الجمعة من النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح ذات المصدر بأن مدرب الشبيبة فؤاد بوعلي، الذي كان يأمل في ضم مدافع أوسط لتشكيلته خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، قد اقتنع بإمكانيات كوناتي ما جعله يمنح الضوء الأخضر لإدارة فريقه لانتداب اللاعب.

ويصبح اللاعب صاحب الـ 23 سنة ثاني عنصر تضمه شبيبة الساورة في سوق الانتقالات الشتوية الذي يغلق أبوابه يوم 15 من الشهر الجاري، بعد حارس المرمى، محمد الصديق مقراني القادم من اتحاد الحراش.

وكان كوناتي، الذي لعب سابقا في نادي الجمارك السنغالي، قد أجرى تجارب في

نادي الجنوب الغربي للبلاد رفقة لاعبين أجنبيين آخرين، هما الكونغولي كاساما

سيارا والكيني ساليما رمضان، وكلاهما ينشط في خط الهجوم.

وأنهى أشبال المدرب بوعلي مرحلة الذهاب في المرتبة الثانية بفارق أربع نقاط

عن المتصدر شباب قسنطينة، على أن يستضيفوا شبيبة القبائل غدا السبت في أول

مباراة لمرحلة الإياب .