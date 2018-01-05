تحل الجزائر، بدعوة من وزارة الثقافة المصرية، ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49 والتي تعقد خلال الفترة ما بين 26 جانفي و10 فيفري 2018.

وبحث وزير الثقافة حلمي النمنم مع سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نذير العرباوي خلال استقباله بمقر الوزارة التحضيرات والترتيبات الجارية لمشاركة الجزائر كضيف شرف في هذه التظاهرة الدولية التي تشكل حدثًا ثقافيا متميزا، من حيث عراقته، وعدد مشاركيه بالإضافة إلى عدد زواره الذي قد يصل إلى مليوني زائر.

وقال بيان للسفارة الجزائرية بالقاهرة إن الجزائر ستشارك في الفعاليات الثقافية للمعرض ببرنامج ثقافي ثري ومتنوع يتضمن العديد من النشاطات الثقافية، ما بين ندوات ومحاضرات وقراءات شعرية، ولقاءات ثنائية تجمع كتابا وناشرين وشخصيات ثقافية ومفكرين وشعراء ونقادا وروائيين جزائريين ومصريين بالإضافة إلى العديد من عروض الكتب.