دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الخميس، مخبأيْن للإرهابيين بباتنة يحتويان على مجموعة من الأغراض، فيما دمرت مفرزة أخرى 3 قنابل تقليدية الصنع بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر البيان "إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفران بولاية باتنة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 جانفي 2018، مخبأين للإرهابيين يحويان مجموعة من الأفرشة، فيما دمرت مفرزة أخرى بالقطاع العملياتي لتيزي وزو، ثلاثة قنابل تقليدية الصنع".

و أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وعين صالح، أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأكثر من 600 ألف دينار جزائري.

فيما ضبطت مفارز أخرى 32.4 كيلوغراما من الكيف المعالج و1383 قرصا مهلوسا بكل من الجزائر العاصمة، الشلف، بومرداس والجلفة، حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف، وبرج باجي مختار، وأدرار، كمية من الوقود تُقدر بـ 31.284 متر مكعب كانت موجهة للتهريب.

وحجز عناصر من الدرك الوطني 702 وحدة من المشروبات الكحولية بتلمسان و6.210 طن من التبغ بالوادي كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي2.7 أطنان من المواد الغدائية وثماني مركبات بكل من تبسة، برج باجي مختار، عين قزام والوادي.

وفي سياق آخر، تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسكيكدة وسطيف.