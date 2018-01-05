خطط النادي الفرنسي باريس سان جيرمان ، لضم نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "إل كونفيدونسيال "، إن "نادي العاصمة الفرنسية عاد ليطارد واحداً من أكبر أحلام مالكيه، حيث تخطط إدارة بي إس جي، لتقديم عرض مغر لكريستيانو الذي تؤكد الكثير من الشائعات أنه غير راض عن أجره مع الملكي".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت على كريستيانو راتباً مغرياً يتساوى مع الراتب الذي يتقاضاه كلا من نجم برشلونة ليونيل ميسي ونجم سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وزعمت تقارير صحفية قرب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، في ظل أزمة الضرائب، وظهور مطالب بحبسه.

وأثيرت العديد من التكهنات حول احتمال عودة الدون للدوري الإنجليزي، وتحديدا فريقه السابق مانشستر يونايتد.