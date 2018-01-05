يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الجمعة, اجتماعا طارئا, حول الأوضاع في إيران التي تشهد منذ 28 ديسمبر الماضي موجة احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد والتي خلفت الى حد اليوم مقتل 22 شخصا.

وأعلنت بعثة كازاخستان التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس أنه تقرر عقد الاجتماع بناء على طلب رسمي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة, نيكي هايلي, قد أكدت يوم الثلاثاء بنيويورك أن بلادها ستسعى الى عقد اجتماعات لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان حول الوضع في إيران.

وقالت هايلي, في لقاء صحفي "سندعو خلال الايام القليلة المقبلة الى اجتماع طارئ بنيويورك وبمجلس حقوق الانسان في جنيف حول الوضع في إيران " مؤكدة أنه "يتعين على الامم المتحدة أن تتحرك, لحماية الحريات التي يكرسها ميثاق المنظمة".

وقتل 22 شخصا واعتقل المئات منذ بدء التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهرات ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.