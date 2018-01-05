تم ترشيح اللاعب الدولي الجزائري لنادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز, لجائزة أحسن لاعب لشهر ديسمبر 2017 في البطولة الإنجليزية لكرة القدم, حسبما أعلنته الرابطة الإنجليزية عبر موقعها الرسمي.

بالإضافة إلى محرز, تم اختيار سبعة لاعبين آخرين وفقا "لمردودهم خلال مباريات شهر ديسمبر الفارط" للتنافس على هذا اللقب الشخصي, و يتعلق الأمر بكل من ماركوس ألونسو (تشيلسي), ماركو ارنوتوفيتش (واست هام يونايتد), روبيرتو فيرمينيو (ليفربول), هاري كين (توتنهام), جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد), نيكولا اوتامندي (مانشستر سيتي) والمصري محمد صلاح (ليفربول), وتحصل هذا الأخير على جائزة أحسن لاعب إفريقي لسنة 2017 من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", امس الخميس بالعاصمة الغانية أكرا.

واستعاد محرز كامل إمكانياته الفنية منذ قدوم المدرب الفرنسي كلود بويل, على رأس العارضة الفنية لفريق "الثعالب", حيث سجل الدولي الجزائري 7 أهداف في البطولة الإنجليزية و ثمانية في جميع المنافسات, بالإضافة إلى 7 تمريرات حاسمة, و بالتالي استرجع مستوياته المعهودة التي سمحت له بالتتويج بلقب أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية سنة 2016.

واقترب رياض محرز (26 سنة), من مغادرة ليستر سيتي الذي يرتبط معه بعقد لغاية سنة 2020, خلال الصائفة الماضية, لكن إدارة ناديه رفضت كل العروض التي كانت أهمها من نادي روما الإيطالي.