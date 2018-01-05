انتهت مباراتا، دفاع تاجنانت/أولمبي المدية واتحاد الحراش/وفاق سطيف بنفس النتيجة (0-0) عقب الدفعة الأولى لمباريات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتنطلق المباراة الثالثة لهذه الجولة بين شبيبة الساورة وشبيبة القبائل على الساعة السادسة مساءا، فيما تلعب يوم غد السبت الدفعة الثانية لهذه الجولة التي تضم خمس مباريات.

الجمعة 5 جانفي:

دفاع تاجنانت - أولمبي المدية 0-0

اتحاد الحراش - وفاق سطيف 0-0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل (سا 18:00)

السبت 6 جانفي:

البليدة (براكني): اتحاد البليدة - مولودية وهران (سا 15:00)

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة (سا 16:00)

سيدي بلعباس: اتحاد بلعباس - شباب بلوزداد (سا 16:00)

الجزائر (20 أوت): نصر حسين داي - شباب قسنطينة (سا 16:00)

الجزائر (عمر حمادي): نادي بارادو - اتحاد الجزائر (سا 17:00)