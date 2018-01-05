عرفت مقابلات الجولة 16 للرابطة المحترفة الثانية التي أجريت اليوم الجمعة تعثر الرائد وملاحقه.

وتعادلت جمعية عين مليلة على أرضية ميدانها بهدف لمثله أمام وداد تلمسان، إلا ان أصحاب الزي الأحمر والأسود بقوا في صدارة الترتيب بـ32 نقطة.

ولم يكن حال الملاحق مولودية بجاية أحسن من الرائد، حيث انقاد للهزيمة في تنقله لوهران لمواجهة الجمعية المحلية بنتيجة هدف لصفر، ليتجمد رصيده عند النقطة 29 في المرتبة الثانية.

وكانت شبيبة سكيكدة أكبر المستفيدين من الجولة بعد فوزها على أمل بوسعادة وارتقاءها للمركز الثالث.

النتائج الكاملة والترتيب:

جمعية عين مليلة - وداد تلمسان 1 - 1

شباب باتنة - أهلي برج بوعريريج 0 - 1

شببية سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 0

مولودية سعيدة - مولودية العلمة 0 - 0

جمعية وهران - مولودية بجاية 1 - 0

رائد القبة - شباب عين فكرون 1 - 0

شبيبة بجاية - سريع غليزان 1 - 0

أولمبي الشلف - غالي معسكر 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 32 16

2. مولودية بجاية 29 16

--. شبيبة سكيكدة 29 16

4. أهلي برج بوعريريج 28 16

--. أولمبي الشلف 28 16

6. شبيبة بجاية 27 16

7. سريع غليزان 26 16

8. جمعية وهران 25 16

9. غالي معسكر 18 16

10. أمل بوسعادة 17 16

-- وداد تلمسان 17 16

--. مولودية سعيدة 17 16

--. رائد القبة 17 16

14. مولودية العلمة 14 16

15. شباب عين الفكرون 13 16

16. شباب باتنة 11 16.