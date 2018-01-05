تلقى المنتخب الوطني الجزائري هزيمة ثقيلة أمام نظيره القطري بنتيجة (21-40) الشوط الأول (10-20) في مباراة جرت اليوم الجمعة بالدوحة لحساب الجولة الثانية من دورة قطر الدولية الودية.

وكانت الدورة قد انطلقت يوم أمس الخميس بفوز المنتخب القطري منظم الدورة على نظيره الكوبي بنتيجة (48-16), الشوط الأول (23-7),

وتشارك في هذه الدورة خمسة منتخبات و هي قطر, الجزائر, كوبا وعُمان وإيران.

وسيخوض السباعي الجزائري لقاءه الثاني يوم السبت (6 يناير) ضد كوبا, ثم عُمان (9 جانفي) وأخيرا إيران (10 جانفي).

وتأتي الدورة الودية, تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا 2018 المبرمجة من 17 إلى 27 جانفي بالغابون.

برنامج دورة الدوحة بالتوقيت الجزائري:

الخميس 4 جانفي: قطر - كوبا 48 - 16

الجمعة 5 جانفي: قطر - الجزائر 40-21

السبت 6 جانفي: كوبا - الجزائر (سا 00ر16)

الأحد 7 جانفي: إيران - عُمان (سا 00ر16)

الثلاثاء 9 جانفي: قطر - إيران (سا 00ر16)

: الجزائر - عُمان (سا 30ر17)

الأربعاء 10 جانفي: قطر - عُمان (00ر16)

: إيران - الجزائر (سا 30ر17).